Dall'orto alla tavola: "101 sfumature di basilico", la lezione-degustazione a Pra'

Mercoledì 28 febbraio la più regale delle erbe aromatiche liguri sarà protagonista di una lezione - degustazione offerta dall'Istituto Nino Bergese a Villa Sauli di Pra'. Alle 15,30 prende il via un’esplorazione culinaria tra storia, cultura e tradizione alla scoperta del Basilico e delle sue sfumature, dal profumo al colore, dalle coltivazioni alle “interpretazioni” in cucina, fino alle proprietà benefiche e curative. Il racconto proseguirà con le testimonianze di due storiche aziende produttrici: “Il Pesto di Prà” di Bruzzone e Ferrari e “Il Basilico di Pra'” di Ratto Francesco. A conclusione dell'incontro si terrà nelle sale ricevimento della villa una dimostrazione pratica e assaggi a tema a cura dei docenti e alunni della scuola alberghiera. L’ingresso è libero.

«Il basilico e la sua più nota preparazione, il pesto, sono un’eccellenza gastronomica e una bandiera per Genova e la Liguria nel mondo – commenta il preside del Bergese Angelo Capizzi – Dai produttori industriali ai piccoli coltivatori artigianali, questo mercato riveste un ruolo di primo piano dal punto di vista turistico, culturale ed economico. L’attenzione della scuola alle aziende locali è costante, così come lo studio di antiche ricette e la sperimentazione di moderne varianti per valorizzare al meglio il prodotto in sinergia con il Territorio».

Ingrediente fondamentale della dieta mediterranea, il Basilico è il simbolo dell’agricoltura ligure sospesa sul mare. Il verde vivo delle sue foglie dal profumo intenso e dal sapore delicato arricchisce di colore e di gusto i piatti e racchiude proprietà nutritive. La sua semplice bontà rispecchia una cucina antica fatta con i sapori dell’orto.