100 cene, l'evento per aiutare Emergency

#100CENE PER EMERGENCY VII edizione per sostenere il nuovo centro in UGANDA Brunch, serate a tema e cibo gourmet, a marzo ristoranti aperti in tua Italia per EMERGENCY a Genova c/o “La Ciclistica”, “Circolo S.Zita “ e ”U.S.San Bernardo” Ristoranti aperti in tu Italia per EMERGENCY: dalla cucina etnica alle cene gourmet, dall’aperitivo con amici alle serate a tema, dalle osterie che offrono cucina pica agli agriturismi immersi nella natura, brunch o dopocena con concerto. Tantissimi gli appuntamenti sparsi in tua Italia per l’iniziava solidale di EMERGENCY #100cene che coniuga l’amore per la buona cucina a quello per le giuste cause.

Per la sua settima edizione, l’iniziava #100cene vedrà coinvolti cuochi, ristoratori, buongustai, volontari e affeziona di EMERGENCY che apriranno i loro locali, nel mese di marzo, a sostegno del Centro di Eccellenza in Chirurgia Pediatrica di Entebbe, in Uganda. Nei tanti posti che apriranno le loro porte, i gruppi volontari del territorio proporranno serate culinarie, tue dedicate a EMERGENCY. Un’occasione non solo per bere e mangiar bene ma anche per stare con i propri amici per una giusta causa o per incontrarne di nuovi nei tavoli sociali. Gli even, che proseguiranno per tuo il mese di marzo, saranno anche un modo per conoscere da vicino lo staff e il lavoro di EMERGENCY.

I ristoratori coinvolti devolveranno a EMERGENCY una quota fissa delle serate che finanzierà il Nuovo Centro di Eccellenza in Chirurgia Pediatrica di Entebbe, progettato da Renzo Piano e dal suo Studio RPBW in collaborazione con TAMassociati e l’Ufficio tecnico di EMERGENCY. Come confermano i da dell’Organizzazione mondiale della sanità, l’Uganda è ancora molto lontana dal raggiungimento degli Obiettivi del millennio sulla riduzione della mortalità infantile. Il 40% della popolazione ugandese ha meno di 15 anni, ma nel paese ci sono solo 3 chirurghi pediatrici per una popolazione di 45 milioni di abitan. Il Centro offrirà cure gratuite di eccellenza in chirurgia pediatrica; sarà un punto di riferimento per i pazienti ugandesi e per i bambini con necessità chirurgiche provenienti da tua l’Africa. L’ospedale di Entebbe sarà la seconda struttura dell’ANME (African Network of Medical Excellence), la “Rete sanitaria d’eccellenza in Africa”, creata nel 2009, per sviluppare sistemi sanitari di eccellenza e gratuiti in Africa. L’elenco completo delle cene disponibili in tutta Italia è in continuo aggiornamento sul sito di EMERGENCY all’indirizzo: https://eventi.emergency.it/event-pro/100cene-da-walters-food/100cene/.

A Genova Vi aspettiamo: il 7 marzo presso “La Ciclistica” di Via W.Fillak, 98r il 21 marzo presso “Circolo S.Zita” di C.so Sardegna, 157r il 28 marzo presso “U.S. San Bernardo” di Via delle Grazie, 40r Per orari e prenotazioni seguite la nostra pagina Emergency Infopoint Genova

Gallery