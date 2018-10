Emergency, giornate del tesseramento

Da 25 anni curiamo una persona ogni due minuti. Lo facciamo perché crediamo che i diritti fondamentali di ognuno debbano essere rispettati. Con la nostra idea di cura siamo riusciti a curare fino a oggi quasi 10 milioni di persone. Vittime della guerra e della povertà, persone vulnerabili che non hanno accesso ai propri diritti. Ci dedichiamo a questo perché stiamo dalla parte degli esseri umani, perché senza la garanzia dei diritti per tutti non potrà esserci giustizia, ma solo discriminazione. E tu da che parte stai?

Per ricevere la tessera di EMERGENCY basta una donazione minima di 12 euro (fino a 25 anni), di 30 euro (tra 26 e 64 anni), di 20 euro (oltre i 65 anni). Grazie al tuo contributo, continueremo a fornire cure gratuite e di alta qualità alle persone in Afghanistan, Iraq, Italia, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sudan, Uganda e a promuovere una cultura di pace, solidarietà e diritti. Ci puoi trovare: Giardini Luzzati – Pazza Giardini Luzzati, 1 – Sabato 20 dalle ore 11,00 alle 18,00 c/o libreria Libro Più – Via Paolo Anfossi, 228r (Pontedecimo) - Sabato 20 dalle ore 9,30 alle 18,00 e dalle 15,30 alle 18,30 (dove nel pomeriggio potrai anche provare i nostri visori 3D!) Piazza Don Verardo (Campomorone) – Domenica 21 dalle ore 9,30 alle 12,00 c/o Manifestazione “Il Salto dell'Acciuga” - Laigueglia (SV) - Sabato 20 e Domenica 21 dalle ore 11,00 alle 18,00 Ti aspettiamo!! Non potrai essere in piazza questo fine settimana? Puoi sempre fare la tessera di EMERGENCY online: https://goo.gl/twB1bQ

Gallery