Volotea: 48 ore per acquistare biglietti da 9 euro sulle nuove rotte

La compagnia aerea Volotea ha annunciato l'avvio di 4 nuove rotte operate in esclusiva per il 2019 in partenza da Genova. Prenderanno infatti il via nuovi collegamenti dal Cristoforo Colombo alla volta di Malaga (da giugno, 1 volta alla settimana), Corfù (da giugno, 1 frequenza settimanale), Malta (da giugno, 1 frequenza settimanale) e Pantelleria (da giugno, 1 frequenza settimanale).

Con queste 4 novità saranno 20 le destinazioni raggiungibili dal Cristoforo Colombo a bordo degli aeromobili del vettore, 18 delle quali in esclusiva. Un trend di crescita in linea con i risultati registrati da Volotea: da gennaio a settembre 2018 sono stati oltre 300mila i passeggeri trasportati dal vettore, il 33% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il vettore scende in pista nel 2019 al Cristoforo Colombo con un'offerta totale di 450mila biglietti, pari a circa 35mila posti aggiuntivi (+8% vs. 2018).

Durante il 2019, quindi, dal Cristoforo Colombo sarà possibile decollare a bordo della flotta Volotea alla volta di 10 destinazioni in Italia - Alghero, Brindisi, Cagliari, Catania, Lampedusa, Lamezia Terme, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria (novità 2019) - e 10 all'estero - Ibiza, Malaga (novità 2019), Madrid, Minorca e Palma di Maiorca in Spagna, Atene, Corfù (novità 2019), Mykonos e Santorini in Grecia e Malta (novità 2019).

L'anno prossimo, con i suoi numerosi collegamenti a Genova, Volotea punta a incrementare non solo le opportunità di viaggio per i passeggeri liguri, ma anche a rafforzare il traffico business e di turisti incoming verso la Liguria, una delle regioni economicamente più vivaci in Italia, ricca di bellezze artistiche, paesaggistiche e con un panorama enogastronomico davvero eccezionale.

Per festeggiare il lancio delle nuove rotte, il vettore ha ideato una speciale promo, valida dal 24 ottobre per 48 ore, con speciali tariffe a partire da 9 euro per volare verso Malaga, Corfù, Malta e Pantelleria. Tutte le rotte da e per Genova sono disponibili sul sito volotea.com, nelle agenzie di viaggio o chiamando il call center Volotea all'895 895 44 04.

«La scelta di Volotea di implementare le rotte e il numero dei voli per il 2019 da e per l'Aeroporto di Genova è un altro segnale di come la città non sia ferma e continui a guardare con ottimismo al futuro - commenta Marco Bucci, sindaco di Genova -. Ecco un altro elemento che dimostra come l'Aeroporto stia lavorando anche in funzione della città, la testimonianza del buon lavoro è comprovata dalla crescita del nostro scalo nel corso del 2018: il Cristoforo Colombo ha già raggiunto numeri da record».