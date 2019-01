Aeroporto, crescono i passeggeri: per il 2019 si punta su nuove rotte

Crescono i passeggeri in volo dall'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova con Volotea. La compagnia aerea delle medie e piccole città in Europa ha trasportato 3,4 milioni di passeggeri in Italia nel 2018, pari ad un incremento del 34% rispetto ai 2,5 milioni del 2017. A Genova si è registrato un incremento del volume di passeggeri trasportati nel 2018 pari del 28%, terza base italiana per crescita dopo quelle di Verona (36%) e Palermo (32%), davanti a Venezia che si è fermata al 14%. Nel 2019 arriverà anche la quinta base, Cagliari.

Quattro nuovi voli Volotea da Genova

Nel 2019, Volotea ha annunciato 41 nuove rotte per un totale di 319 collegamenti in oltre 80 medie e piccole destinazioni europee in 13 Paesi: Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, Repubblica Ceca, Portogallo, Malta, Austria, Irlanda, Lussemburgo e Marocco. La compagnia aerea stima di trasportare più di 7,5 milioni di passeggeri nel 2019. Per quello che riguarda Genova saranno quattro le nuove rotte disponibili: Malaga (da giugno, 1 volta alla settimana), Corfù (da giugno, 1 frequenza settimanale), Malta (da giugno, 1 frequenza settimanale) e Pantelleria (da giugno, 1 frequenza settimanale).

Le rotte Volotea da Genova per il 2019

Durante il 2019, quindi, dal Cristoforo Colombo sarà possibile decollare a bordo della flotta Volotea alla volta di 10 destinazioni in Italia - Alghero, Brindisi, Cagliari, Catania, Lampedusa, Lamezia Terme, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria - e 10 all'estero - Ibiza, Malaga, Madrid, Minorca e Palma di Maiorca in Spagna, Atene, Corfù, Mykonos e Santorini in Grecia e Malta.