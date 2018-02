Nuovo volo dal Colombo per Lamezia Terme

Volotea, la compagnia aerea low cost con base a Genova, per l'estate 2018 scende in pista con una nuova rotta alla volta di Lamezia Terme (disponibile dal 27 maggio con 2 frequenze settimanali per un totale di 9.750 biglietti). Il volo si va così ad aggiungere ai collegamenti in partenza da Genova, per un totale di 16 destinazioni, 15 dei quali operati in esclusiva dalla low cost, riconfermando Volotea come prima compagnia per numero di destinazioni raggiungibili dallo scalo ligure.

Durante i prossimi mesi, Volotea collegherà il Cristoforo Colombo con 16 destinazioni totali, 9 in Italia (Alghero, Brindisi, Cagliari, Catania, Napoli, Olbia, Palermo, Lampedusa e Lamezia Terme) e 7 all'estero: Ibiza, Madrid (novità 2018), Minorca e Palma di Maiorca in Spagna, Atene, Mykonos (novità 2018) e Santorini in Grecia.