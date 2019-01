Nuovi voli per Kiev e Tirana con Ernest Airlines

La compagnia aerea italiana Ernest Airlines ha presentato oggi, in occasione della conferenza stampa indetta presso la Camera di Commercio di Genova, due nuove rotte da Genova con destinazione Kiev e Tirana. A partire dal 16 marzo 2019 sarà attivo il collegamento diretto Genova-Kiev, rotta inedita per l'aeroporto internazionale Cristoforo Colombo. Il volo sarà operato ogni martedì e sabato ed è già acquistabile sul sito della compagnia (flyernest.com) a partire da 45 euro.

A partire dal 2 aprile sarà disponibile anche il collegamento bisettimanale Genova-Tirana, operato ogni martedì e sabato, con la frequenza aggiuntiva del giovedì dal 20 giugno al 19 settembre. Biglietti a partire da 40 euro. L'inserimento delle nuove rotte consentirà di aumentare ulteriormente, anche grazie alla collaborazione di interlocutori come il Comune, la Camera di Commercio e l'Aeroporto di Genova, i flussi turistici già di per sé in continua crescita nella regione Liguria. In particolare, il mercato ucraino è arrivato a oltre 50mila presenze annue sul territorio regionale, di cui circa 21mila nell'area metropolitana genovese, con un forte tasso di crescita (oltre al 16%) nella sola Genova.

«Con questi due nuovi voli salgono a 39 gli aeroporti, italiani e stranieri, collegati con voli di linea diretti con il Cristoforo Colombo - commenta il segretario generale della Camera di Commercio Maurizio Caviglia -. Il che aumenta le possibilità di successo per il programma di iniziative di marketing territoriale che stiamo portando avanti insieme a Regione Liguria e Comune di Genova. Non solo Genova è una città ormai ricollegata, ma ogni giorno che passa è collegata un po' meglio».

«Le nuove proposte di Ernest Airlines per il 2019 aprono numerose opportunità per il nostro territorio, a partire dal turismo incoming e dalle crociere - commenta Paolo Odone, presidente dell'Aeroporto di Genova -. Non solo: grazie alla frequenza dei voli, i nuovi collegamenti saranno utili anche alle aziende e ai professionisti che lavorano sui mercati di Ucraina e Albania. Proprio l'Albania è anche una delle mete del Mediterraneo in maggiore ascesa dal punto di vista del turismo balneare e naturalistico: per questo invitiamo tutte le agenzie di viaggio del territorio a inserire questa destinazione tra le loro proposte per le vacanze estive 2019, naturalmente volando dall'aeroporto di Genova».