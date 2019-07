Genova e Amsterdam più vicine anche in autunno

Dopo aver raddoppiato i voli da Genova, passando da uno a due voli giornalieri nei mesi di luglio e agosto, la compagnia di bandiera olandese Klm conferma l'incremento dei voli dall'aeroporto Cristoforo Colombo anche per i mesi di settembre e ottobre arrivando a un totale di 15 frequenze settimanali.

«L'aumento dei voli di Klm da e per Amsterdam anche nei mesi di settembre e ottobre è un'ottima notizia per tutti i viaggiatori. Chi parte da Genova avrà ancora più opportunità per visitare l'Olanda, ma anche per proseguire il proprio viaggio verso tantissime destinazioni nel mondo utilizzando il network della compagnia aerea. L'incremento delle frequenze rappresenta anche una grande opportunità per generare ulteriori flussi turistici dall'Olanda e dal resto del mondo verso la nostra regione» commenta Paolo Odone, presidente dell'aeroporto di Genova.

Le tariffe da Genova ad Amsterdam partono da 109 euro (esempio di tariffa light con bagaglio in stiva non incluso) per andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.

Orario voli Genova-Amsterdam (dal 1° settembre fino al 26 ottobre)

Partenze da Genova

Genova-Amsterdam KL1566 partenza 13:55 - arrivo 15:50 tutti i giorni

Genova-Amsterdam KL1616 partenza 18:25 - arrivo 20:20 lun – mar – mer – gio – ven – dom (l’orario di partenza varia leggermente a seconda del giorno)

Genova-Amsterdam KL1612 partenza 21:30 - arrivo 23:25 sab

Genova-Amsterdam KL1562 partenza 10:45 - arrivo 12.40 dom

Arrivi a Genova