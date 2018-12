Accordo Regione - Alitalia, voli scontati per imprese e professionisti

Oltre alla firma sui decreti che ufficializzano la zona franca urbana e gli altri provvedimenti inseriti nel decreto Genova per aiutare le imprese e i lavoratori colpiti dal crollo del Morandi, venerdì mattina è stata firmata anche l’intesa tra Regione Liguria e Alitalia che prevede tariffe agevolate per i volo Genova-Roma per imprese e professionisti liguri.

L’accordo prevede che Alitalia metta in vendita, a partire dal prossimo anno, tre tipologie di carnet di biglietti scontati per la tratta Genova - Roma:

- 12 voli da 109 euro (con possibilità di cambiare la prenotazione a 45 euro); - 12 voli da 209 euro (con possibilità di cambiare gratuitamente la prenotazione);

- 24 voli da 199 euro (con possibilità di un cambio prenotazione gratuito).

Per l’offerta Genova-Roma, i carnet da 12 voli hanno un costo complessivo di 1.308 euro o 2.628 euro a seconda che si scelga la formula con o senza possibilità di cambiare gratuitamente la prenotazione, e comprendono le tasse e i supplementi.

Per quanto riguarda invece i voli da Genova verso altre destinazioni italiane, i tre carnet sono:

-12 voli da 129 euro (con possibilità di cambiare la prenotazione a 45 euro); - 12 voli da 239 (con possibilità di cambiare gratuitamente la prenotazione); - 24 voli da 219 euro (con possibilità di un cambio prenotazione gratuito).

Per l’offerta Italia, i carnet da 12 voli hanno un costo complessivo di 1.548 euro o 2.868 euro a seconda che si scelga la formula con o senza possibilità di cambiare gratuitamente la prenotazione, e comprendono le tasse e i supplementi.

A firmare il protocollo, l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Andrea Benveduti, il chief business officer di Alitalia, Fabio Maria Lazzerini, e il segretario generale della Camera di Commercio di Genova, Maurizio Caviglia, alla presenza del viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi e del sottosegretario Armando Siri.