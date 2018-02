Vola l’export della Liguria: crescita del 15% nei primi nove mesi del 2017, la maggiore d'Italia

Vola l'export dell’economia ligure nei primi nove mesi del 2017: secondo gli ultimi dati Istat, diffusi dall’Ufficio studi di Confartigianato, la Liguria è al primo posto nella classifica nazionale delle esportazioni manifatturiere tra gennaio e settembre 2017, con una crescita del 15%, tre volte superiore a quella nazionale (+5,1%). Dietro la Liguria, il Molise (+12,8%), il Piemonte (+10,3%) e il Friuli Venezia Giulia (+10%). Negative nel corso dei nove mesi dell’anno solo Marche (-0,1%) e Campania (-1,2%).

La crescita maggiore a Genova

A livello provinciale la crescita maggiore si registra a Genova, con un trend in aumento di oltre il 37%. Bene anche il Ponente ligure: Savona risulta in crescita del 5%, Imperia del 4%. In calo solo La Spezia, con un segno negativo del 27%.

«Naturalmente i numeri dell’export – commenta Giancarlo Grasso, presidente di Confartigianato Liguria – vanno sempre analizzati attentamente, ma vedere la Liguria e Genova che trainano il nostro Paese, dopo un 2016 sottotono, fa sempre piacere. Per stabilizzare e omogeneizzare questi dati dobbiamo sempre più puntare sul nostro made in Liguria e affiancare le nostre piccole imprese con azioni su misura, aiutandole così ad affrontare i mercati internazionali in netta ripresa».

I dati provincia per provincia

Complessivamente le esportazioni liguri nei primi nove mesi del 2017 valgono quasi 5,6 miliardi di euro (oltre 317 miliardi il valore nazionale). Genova ha il peso maggiore (3,75 miliardi di euro), seguita da Savona (1,1 miliardi di euro). L’export spezzino ammonta a 517 milioni di euro, infine Imperia chiude con quasi 202 milioni di euro.

Guardando ai singoli settori, l’alimentare va per la maggiore nelle esportazioni provinciali: 71% a Imperia, 54% a Savona, 37% a Genova, l’11,9% alla Spezia. Importante anche il peso della metallurgia: ben 75% alla Spezia, 24,7% a Savona, 22,4% a Genova, 14,4 a Imperia. Tra i principali settori, anche l’abbigliamento, anche se con percentuali inferiori: 6,8% in provincia di Genova, 4,8% a Imperia, 3% a Savona, 1,3% alla Spezia.

Il primo mercato del Made in Italy è la Francia

Infine, un’occhiata ai principali mercati di destinazione dell’export nazionale: per valore delle esportazioni il primo mercato del made in Italy è la Francia (12%), seguita da Germania (11,7%), Stati Uniti (8,5%), Svizzera (6,3%), Regno Unito (6,2%) e Spagna (4,6%). Spicca, per ciò che riguarda il trend rispetto al 2016, la Cina, verso cui si registra la crescita maggiore delle vendite italiane, +19,6% rispetto al 2016.