Mercato immobiliare, Genova tra le città con i tempi di vendita più lunghi

Si accorciano i tempi di vendita degli immobili in Italia, ma Genova resta comunque fanalino di coda. Stando a un recente studio sul mercato immobiliare, infatti, nel capoluogo ligure sono necessari in media 144 giorni per portare a termine una compravendita, contro gli 85 di Bologna e gli 87 di Milano, le due realtà in cui i prezzi sono cresciuti maggiormente in questa prima parte del 2019.

In generale, comunque, i tempi di vendita si stanno accorciando, sintomo di una generale velocizzazione del mercato. Tra le motivazioni principali, il prezzo dell’immobile in vendita in linea con la disponibilità di spesa dei potenziali acquirenti e, soprattutto nelle metropoli, l’offerta in diminuzione, che ha velocizzato le decisioni di acquisto.

Lo studio elaborato da Tecnocasa ha preso in considerazione le grandi città, i rispettivi hinterland e i capoluoghi di provincia a luglio 2019, e gli ultimi dati dicono che, nelle grandi città, le tempistiche di vendita sono di 122 giorni contro 136 giorni registrati nel 2018. I tempi di vendita nei capoluoghi di provincia hanno una media di 152 giorni contro i 156 di un anno fa, quelli dei comuni dell’hinterland delle grandi città 158 giorni, 6 in meno rispetto al 2018.

Genova, insieme con Bari, è agli ultimi posti per quanto riguarda la velocità di vendita: 144 giorni, 186 invece Bari. La durata della permanenza dell’immobile sul mercato dipende da diversi fattori,m in particolare dall’offerta sul mercato e dalla qualità dell’abitazione. In caso di abbondante offerta o di una domanda non particolarmente vivace, come è successo nel periodo della crisi immobiliare del 2012, i tempi di vendita sono più lunghi. Quando il mercato diventa vivace, con domanda in aumento e offerta in diminuzione, i tempi di vendita si accorciano perché chi cerca l’abitazione decide più velocemente, sempre che l’immobile presenti i requisiti ricercati e sia valutato al giusto prezzo.