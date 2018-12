Sei milioni di euro per migliorare le strutture dell'Università

Sei milioni di Euro per rendere più efficienti dal punto di vista energetico gli immobili dell'Università di Genova. La giunta regionale della Liguria ha infatti approvato, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, il piano pluriennale degli interventi per la riduzione dei consumi energetici negli edifici dell'Università di Genova. L'azione rientra nell'ambito dell'asse 4 - energia, azione 4.1.1 del Por Fesr Liguria 2014-2020.

«Attraverso il programma comunitario - spiega l'assessore Benveduti - sono assegnati 710 mila euro al piano di investimenti, che coinvolge il patrimonio immobiliare dell'Ateneo genovese, per un ammontare complessivo di circa 6 milioni di euro». Il piano riguarda progetti e interventi finalizzati all'efficientamento energetico di 78 immobili dell'Università, localizzati nei comuni di Genova, Savona, Ventimiglia e Santa Margherita Ligure. «L'obiettivo - continua l'assessore Benveduti - è quello di ridurre i consumi e le emissioni inquinanti degli edifici che ospitano diverse funzioni: dalla didattica alla ricerca, fino all'ospitalità degli studenti». In particolare gli interventi riguarderanno le facoltà e i dipartimenti nei poli di Genova (San Martino, Albaro, Castelletto, Centro Storico, Darsena, via Balbi), di Ventimiglia a villa Hanbury e del campus di Savona.