Turismo, la Regione: «Oltre il 90% delle strutture prenotate» per il "ponte" di Ferragosto

Dati positivi per il turismo a Genova e in Liguria per questo Ferragosto 2019. Stando a quanto rilevato dal Centro Studi Turistici di Assoturismo-Confesercenti la nostra regione, con il 93% delle camere in strutture alberghiere già prenotate, è la prima regione in Italia insieme a Trentino Alto Adige e Sardegna per presenze turistiche attese nel fine settimana "lungo" di ferragosto, da giovedì 15 a domenica 19.

I dati sono stati diffusi dalla Regione, che ha fatto notare come la media nazionale di saturazione dell'offerta è dell'87%, soltanto un punto percentuale in più dell'anno scorso, e sono soprattutto le località balneari a trainare la ripresa con il 95% delle prenotazioni.

Un Ferragosto in Liguria per molti italiani, dunque, ma anche per moltissimi stranieri, in primis francesi e spagnoli, ma non mancano turisti provenienti da oltreoceano. Molti hanno trascorso la giornata di Ferragosto a esplorare il capoluogo ligure - come dimostra il fatto che su Booking, uno dei principali siti dedicati ai viaggi e alla prenotazione online di alloggi, il 97% delle strutture genovesi risulta prenotata - dividendosi tra il centro storico, l’Acquario e luoghi caratteristici come Nervi e Boccadasse, ma anche Levante e Ponente della regione sono stati la meta ferragostana di moltissimi turisti.