Dopo la chiusura di Trony, in via XX Settembre arriva Pull & Bear

Sembra ormai svelato il “mistero” su chi prenderà il posto di Trony in via XX Settembre, nel cuore dello shopping cittadino: come anticipato nei giorni scorsi, sarà ancora una volta il colosso Inditex a occupare gli spazi lasciati vuoti, con tutta probabilità con un nuovo punto vendita Pull & Bear.

In questi giorni gli operai stanno lavorando per allestire il negozio: ancora non sono chiare le tempistiche per quanto riguarda l’apertura, ma alla luce della rapidità con cui gli spazi di decine di metri quadrati sono stati occupati dopo la chiusura di Trony, avvenuta lo scorso 31 dicembre, è quasi certo che i lavori procederanno a velocità sostenuta.

Il nuovo negozio Pull & Bear, marchio di abbigliamento young di Inditex (quello che risponde, per capirci, al “Signor Zara”) dovrebbe dunque sorgere letteralmente a pochi centimetri da Stradivarius, altra catena di abiti e accessori dedicata ai più giovani di via XX Settembre; a questi due punti vendita vanno poi sommati quelli di Zara, Bershka e Oysho, una vera e propria “colonizzazione” della principale via dello shopping cittadino portata avanti nel giro di pochi anni. L’azienda, nel frattempo, ha già avviato la ricerca di personale con un annuncio postato sul suo sito ufficiale.

La notizia di una nuova apertura firmata Inditex nei locali di Trony aveva iniziato a circolare già nei giorni successivi alla chiusura. Lo scorso 20 gennaio i sindacati erano volati a Roma per tentare una mediazione con il possibile nuovo acquirente della catena Trony, finalizzata a salvare il posto di lavoro ai 16 dipendenti rimasti a casa a fine anno. L’incontro si era chiuso però con un nulla di fatto, proprio perché i locali erano già stati rilevati da un’altra catena.