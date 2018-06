Trasporto su ferro, a Genova la conferenza mondiale sulla logistica. Toti: «Liguria ancora indietro»

Liguria ancora una volta al centro del dibattito su grandi opere e infrastrutture, questa volta in ottica futura: in un periodo in cui di dibatte di Terzo Valico, e nella giornata in cui è arrivata la notizia della ripresa dei lavori per il Nodo Ferroviario, nel capoluogo ligure è stata inaugurata la sesta edizione della Global Rail Freight Conference, evento organizzato da Uic in cooperazione con Ferrovie dello Stato Italiane e incentrato sulle questioni strategiche dello sviluppo del trasporto ferroviario di merci, coinvolgendo operatori nazionali e internazionali.

All’inaugurazione dell’evento ha preso parte anche Giovanni Toti, che ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti in Italia dal trasporto su ferro, sottolineando la necessità, da parte della Liguria, di investitre sulla logistica per restare al passo con le altre realtà europee e avviare un percorsi di crescita: «La logistica è stata parte fondamentale della crescita di Genova, e la nostra regione rappresenta il sunto tra gli obiettivi da perseguire - sostenibilità e crescita - e difficoltà incontrate nel raggiungerli. Lottiamo da sempre contro una natura bellissima, ma non particolarmente amica alle infrastrutture, e siamo intenzionati a non lasciarci sfuggire alcuna opportunità di sviluppo - ha detto Toti -Abbiamo la necessità di dare uno sbocco sempre più adeguato al mondo che cambia intorno a noi: basta pensare alle mega navi che arriveranno portando 20mila contenitori e anche oltre, il nostro terminal e le nostre banchine dovranno essere adeguati, così come le nostre gru.

«Le opportunità che sino a ieri non erano immaginabili nel mondo dello shipping e oggi sono più vicine necessitano di risorse e infrastrutture - ha proseguito Toti - Ovviamente i grandi carichi non volano, non arrivano e non se ne vanno dalle banchine senza infrastrutture adeguate, e dunque senza un impianto intermodale che renda competitiva la logistica: in questo senso siamo molto indietro, la competitività della nostra logistica in termine di infrastrutture e dispendio di energie non regge il confronto con gli altri grandi porti europei. Ma stiamo lavorando, alle nostre spalle c’è uno dei più grandi cantieri ferroviari aperti in Italia, ed è solo la cosa più visibile: parleremo di binari in porto, del nuovo contratto con Ferrovie, considerato un partner fondalmentale. La Liguria è un territorio in cui si può sperimentare molto per investire e progredire».

Alla conferenza era presente anche Luigi Corradi, amministratore delegato di Bombardier Transportation Italia, che ha sottolineato i dati positivi totalizzati nel settore: «Il rapporto annuale dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti italiana testimonia come l’Italia abbia realizzato nell’ambito del trasporto merci ferroviario un’importante crescita del valore della produzione, +9,3 per cento dal 2015 al 2016, registrando la miglior performance in termini di tonnellate/chilometro trasportate su ferro rispetto alle sette maggiori economie europee che insieme rappresentano i due terzi del Pil del continente, e cioè Germania, Francia, Italia, Spagna, Olanda, Svezia e Polonia».

«Il nostro paese, per la sua collocazione geografica, è in una posizione strategica e centrale rispetto al sistema di corridoi europei per la mobilità ferroviaria - ha aggiunto Corradi - è un elemento strategico su cui è necessario fare leva non solo per togliere sempre più mezzi pesanti dalla strada, obiettivo fondamentale in chiave di sostenibilità ambientale, ma soprattutto per recuperare competitività per l’intero sistema-paese».