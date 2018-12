Transfer: il costo dei collegamenti aeroporto/città in Europa

Uno studio di Liligo ha analizzato il costo medio dei collegamenti dai 25 scali più importanti d’Europa verso il centro città. Scopriamo insieme i mezzi più convenienti.

Quanto ci costa raggiungere dall’aeroporto la città?

Per rispondere a tale domanda, gli specialisti di Liligo, rinomato motore di ricerca viaggi europeo, hanno selezionato i 25 maggiori aeroporti europei per traffico passeggeri e analizzato il costo medio per transfer, ovvero il collegamento tra lo scalo aeroportuale e la città attraverso i principali mezzi di trasporto: bus, metro, treno e taxi.

Bus

Com’era prevedibile, il bus emerge dallo studio di Liligo come il mezzo di trasporto in media più economico per i transfer aeroporto-città e si presenta dunque come la soluzione low cost perfetta, anche se risulta più lento e con tempi di percorrenza più lunghi rispetto agli altri mezzi di trasporto. Dallo scalo di Mosca - Sheremétievo vi basteranno 0,90 € per raggiungere il centro moscovita con l’autobus, mentre dall’altro aeroporto cittadino di Mosca - Domodedovo ve ne serviranno 1,80 €. Gli aeroporti che hanno i prezzi più alti per i transfer in bus sono quelli di Zurigo, Oslo - Gardermoen e Parigi - Charles De Gaulle.

Metropolitana

L’indagine di Liligo ci svela che i transfer in metropolitana sono i meno diffusi nel Vecchio Continente. Soltanto 6 scali sui 25 considerati offrono infatti collegamenti in metropolitana verso la città: Londra - Heathrow, Zurigo - Kloten, Copenaghen-Kastrup, Madrid - Barajas, Barcellona - El Prat e lo scalo di Istanbul - Atatürk. La metro più conveniente si trova ad Istanbul, dove il trasfer in metropolitana costa soltanto 0,88 €, mentre il collegamento metropolitano più caro è quello attivo fra Heathrow e il centro di Londra con un costo del biglietto a corsa di 6,70 €.

Treno

Se volete raggiungere il centro città di Madrid o Düsseldorf dai rispettivi aeroporti, non ci sono dubbi sul mezzo di trasporto da scegliere: nella capitale spagnola e nella città tedesca i transfer in treno sono i più economici d’Euorpa con un costo del biglietto a corsa, rispettivamente, di 2,60 € e 2,70 €. Al contrario, i collegamenti ferroviari più cari sono quelli da Londra - Heathrow ed il Leonardo Express da Roma - Fiumicino.

Taxi

Nonostante sia il mezzo più comodo, il taxi è anche il mezzo più caro per raggiungere il centro città dall’aeroporto. Tale dato è confermato per tutti i 25 aeroporti presi in esame dallo studio di Liligo. In questo caso il costo più basso si trova ad Istanbul (12 €), mentre la corsa in taxi più cara è quella che collega lo scalo Heathrow a Londra (112 €).

