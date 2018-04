Al Porto Antico di Genova un percorso hi-tech sulla corretta nutrizione

Utilizzare la tecnologia per insegnare a leggere correttamente le etichette presenti sulle confezioni, far conoscere l’origine e gli usi più comuni degli ingredienti, rivelare alcuni piccoli segreti per rispettare l’ambiente e persino dare la possibilità di “entrare virtualmente” in uno stabilimento per vedere, passo dopo passo, come nasce un prodotto alimentare. Questo l’elemento caratterizzante dell’edizione 2018 del Tour Mulino Bianco che sbarca a Genova per accogliere scolaresche e famiglie fino a domenica 22 aprile.

Guidati da un team di esperti della nutrizione, i visitatori potranno entrare all’interno di una struttura di oltre 300 mq, che richiama esternamente l’iconico Mulino ma che offre al suo interno i migliori ritrovati tecnologici, per iniziare insieme un percorso conoscitivo ed esplorativo alla scoperta delle materie prime di qualità, l’attenzione alla pluralità delle esigenze alimentari, la tutela della natura attraverso il riciclo e il risparmio delle risorse, il benessere degli animali e l’importanza di una filiera trasparente e controllata.

Fiore all’occhiello del Tour Mulino Bianco è la sezione “I Luoghi del Sapere”, uno spazio in cui i visitatori potranno vivere in prima persona la nascita di un prodotto. All’interno di un’ampia stanza circolare, grazie ad un’innovativa tecnologia che prevede la proiezione di un videoclip a 360°, adulti e bambini saranno “trasportati virtualmente” all’interno di uno stabilimento in modo da scoprire, passo dopo passo, tutti i processi produttivi che danno vita ad un alimento.

Una vera e propria “Dispensa hi-tech” caratterizzata da ampi display touch screen darà la possibilità ai visitatori di approfondire il tema degli ingredienti, scoprendone le quantità necessarie per costituire i prodotti, le origini dei più comuni e i principali utilizzi. Un angolo dedicato alla Buona Nutrizione consentirà invece di scoprire, attraverso device che si interfacciano con un’apposita applicazione Mobile per smartphone e tablet, i migliori abbinamenti alimentari per affrontare i cinque principali pasti della giornata. Il team di esperti della nutrizione sarà sempre disponibile per rispondere ad ogni tipo di domanda e per fornire utili suggerimenti.

A chiusura della visita, adulti e bambini potranno recarsi presso la Colonna delle Idee e scegliere di impegnarsi in prima persona a favore di un mondo più sostenibile, per poi scoprire in diretta i “risultati virtuali” del gesto, in termini, ad esempio, di riduzione delle emissioni di Co2, risparmio dell’energia elettrica e dell’acqua potabile.

Il Tour Mulino Bianco sarà a Genova, presso il Porto Antico, da venerdì 20 a domenica 22 aprile dalle ore 9.00 alle 19.00.