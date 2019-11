Piazza Dante, dopo 46 anni chiude il bar Tonitto

È la fine di un’epoca per intere generazioni: Tonitto, storico bar del centro cittadino, chiude per lasciare il posto a un esercizio commerciale più in linea con i tempi moderni, un “fast-food gourmet” specializzato in hamburger.

La chiusura non è stata né annunciata né pubblicizzata. Semplicemente, da un giorno all’altro la saracinesca è stata calata e all’interno sono iniziati i preparativi per il trasloco. Sparite le bottiglie e i bicchieri dagli scaffali, via le coppette e i coni per i gelati, stop al rumore della macchina del caffè che per anni ha preparato tazzine al mattino, per chi andava a lavorare, e alla sera, dopo cena, per tanti giovani che si addentravano nella movida dei vicoli.

Aperto dal 1973, Tonitto era infatti un punto di riferimento per tantissimi genovesi, e la chiusura per molti ha il retrogusto agrodolce della nostalgia. Al posto dello storico bar, come detto, arriverà un’hamburgeria, seconda “filiale” di quella aperta in piazza della Vittoria, “La Moucca”. Ancora non sono chiari i tempi di apertura, ma dovrebbe inaugurare entro la fine dell’anno.