Tasse universitarie, ecco come ottenere il rimborso

Da venerdì 9 febbraio è possibile riscuotere il rimborso parziale o totale della tassa regionale pagata per l’anno accademico 2016/2017.

La conferma arriva dall’assessorato regionale all’Istruzione: a oggi sono 2283 gli studenti che hanno diritto al rimborso, e che riceveranno un importo individuale che va dai 6,40 ai 208 euro in base a quanto pagato in eccesso rispetto al dovuto.

Alfa Liguria (l’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento) si occuperà di informare gli studenti con un sms, e rimborserà in totale 95.782 euro. Gli aventi diritto potranno ritirare quanto gli spetta in qualsiasi filiale della Banca Carige entro il 7 dicembre del 2018: sul sito di Alfa è presente l’elenco per matricola e somma da rimborsare.

«La tassa regionale per il diritto allo studio universitaria - ha ricordato l’assessorato all’Istruzione e Università della Regione Liguria - è una “tassa di scopo”, pagata da tutti gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Genova e alle Istituzioni Afam liguri e che serve a finanziare le borse di studio per gli studenti meritevoli e bisognosi».