Turismo, da aprile la tassa di soggiorno aumenta del 50%

Aumenti in vista per quanto riguarda la tassa di soggiorni a Genova: la giunta comunale ha approvato in mattinata il nuovo provvedimento riguardante l’imposta sul turismo, che a partire dal 16 aprile aumenterà del 50%.

La delibera è arrivata a margine dell’ultimo incontro delTavolo dell’imposta di soggiorno, il gruppi di lavori cui partecipano, oltre all’amministrazione comunale, anche la Camera di Commercio e le associazioni che riuniscono gli albergatori e le altre strutture ricettive. La decisione è stata presa alla luce degli importi superiori pagati in alte città italiane, simili, dal punto di vista turistico e ricettivo, al capoluogo ligure.

A partire dal 16 aprile, dunque, chi pernotterà a Genova pagherà 1,50 (a persona e a notte) in alberghi da 1 a 3 stelle, 3 euro in quelli a 4 stelle, 4,50 in quelli a 5 stelle. L’imposta resterà invece di 1,50 euro a notte, a persona, in case vacanza, ostelli, affittacamere, bed & breakfast, agriturismi, residenze turistico alberghiere, locande, appartamenti ammobiliati a uso turistico e residenze d’epoca.