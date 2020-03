Coronavirus, rinviata la scadenza dell'imposta sulla pubblicità

Slitta di tre mesi la scadenza del pagamento della seconda rata dell'imposta comunale sulla pubblicità per le attività genovesi. La decisione è arrivata nel corso della giunta di giovedì, per andare incontro alle difficoltà che moltissime imprese commerciali stanno affrontando a causa delle restrizioni legate all'emergenza coronavirus.

La giunta ha approvato la modifica al regolamento su proposta dell'assessore al Bilancio. Pietro Piciocchi. Il termine di pagamento della seconda rata - da versare al 31 marzo se l'importo dell'imposta annuale supera i 1.550 euro - è stato quindi posticipato al 30 giugno. Andrà così a sommarsi alla terza rata, mentre la quarta rata è fissata al 30 settembre. Chi lo vorrà, in ogni caso, potrà pagare entro il 31 marzo. La giunta ha anche stabilito che ulteriori rinvii potranno essere decisi sulla base dell'evolversi dell'emergenza Coronavirus.

L'imposta copre gli impianti pubblicitari, comprese le insegne che superano di grandezza i 5 metri quadrati: tra Genova e fuori Genova riguarda circa 400 imprese pubblicitarie e attività commerciali. Per il Comune, l’introito medio di una rata dell'imposta sulla pubblicità vale circa 830 mila euro.

«Abbiamo deciso di posticipare la scadenza della seconda rata, sebbene sia uno sforzo considerevole per il Comune, per permettere alle attività economiche di adempiervi alla ripresa della normale attività - ha detto Piciocchi - Vogliamo alleviare la grave situazione di liquidità nella quale versano imprese e famiglie. Per questo abbiamo rinviato anche i termini di pagamento dell'acconto Tari per le utenze domestiche e non, e stiamo predisponendo ulteriori misure agevolative, ad esempio sul canone di suolo pubblico».