Infrastrutture, la Regione "si arrangia": 4 milioni per provinciali e statali

Il comitato di indirizzo del Fondo strategico regionale ha approvato giovedì il “Piano strade 2020” per la messa in sicurezza delle strade provinciali e comunali, finanziato con 4 milioni di euro. I fondi andranno per metà ai Comuni e per metà alle province, che avranno 500mila euro ognuna per realizzare gli interventi che hanno proposto e che sono stati approvati da Regione Liguria, come confermato dall'assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone.

«In attesa dell’arrivo di ulteriori, fondamentali, stanziamenti per il ripristino dei danni dal maltempo - ha detto il presidente della Regione, Giovanni Toti - Regione Liguria interviene dando risposte concrete grazie a fondi propri per la messa in sicurezza delle strade. Si tratta di una prima parte di fondi, a cui ne seguirà una seconda».

«Le risorse finora giunte in Liguria non sono adeguate alle esigenze della nostra regione - ha aggiunto Toti - Essendo a contatto diretto con i territori colpiti da un’ondata di maltempo ancora una volta eccezionale, siamo consapevoli di quanto sindaci e categorie produttive abbiano bisogno non solo di fondi, ma di certezze per poter continuare a lavorare come hanno fatto fin dal primo momento per far tornare la Liguria rapidamente alla normalità».

«Stiamo parlando di opere che riguardano la messa in sicurezza complessiva delle rete viaria - ha chiarito Giampedrone - ringhiere, guardrail, asfaltature, riduzione del rischio legate alle frane come terrapieni e muri di contenimento». In queste settimane sono in corso controlli e interventi sui viadotti e sui ponti degli oltre 800 km di provinciali e statali genovesi, coordinati dalla Città Metropolitana.

Dal punto di vista autostradale, invece, resta ancora chiusa parzialmente l'A26, con una corsia ciascuno dei viadotti Pecetti e Fado interdette al traffico, cui si aggiungo i disagi provocati mercoledì dalla chiusura del tratto tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia sulla A7 per i tir in direzione Genova. E da parte dell'assessore regionale allo Sviluppo Economico arriva lo sfogo contro il governo: «Dopo i disagi sulla A6 e sulla A26, assistiamo all'ennesima presa in giro. In un paese civile il gestore dell'autostrada contatta il Ministero, il quale intercede con Regione e gli enti preposti, per programmare un piano di viabilità alternativa - ha scritto Benveduti - Invece, nulla di tutto questo è accaduto e sta accadendo. Ogni giorno che passa, i porti liguri perdono traffici e il ministero dei Trasporti che fa? Nulla, sta a guardare o, meglio, se ne lava le mani. Anzi, peggio: consente che il governo ipotizzi nuove tasse sui porti, l’ultima trovata quella sui container».

"Siamo al fianco dei trasportatori e degli spedizionieri - aggiunge Benveduti - che hanno di fatto avviato una class action contro Autostrade. È stringente la necessità di un incontro congiunto tra Regione, Mit, Aspi e Prefetto per mettere nero su bianco i disagi di una situazione, divenuta oramai insostenibile. Anche sul blocco dei trasporti eccezionali facciamo nostra la preoccupazione delle categorie di riferimento. Le recenti decisioni stanno paralizzando progressivamente i terminal portuali liguri, generando danni incalcolabili a un comparto che stava faticosamente riemergendo dopo quanto successo con il crollo di Ponte Morandi".