Auto usate, a Genova costano meno ma se ne vendono poche

Nel 2017 aumenta l’interesse dei liguri per le auto usate (+3,5% di compravendite), ma la nostra regione rimane comunque il fanalino di coda d'Italia se confrontiamo i dati con la popolazione residente oltre i 18 anni con 515,3 passaggi netti ogni diecimila abitanti. Considerando invece il dato complessivo non rapportato alla popolazione la Liguria si piazza al 13esimo posto con 68.835 atti. Alta l'attenzione per i modelli green (+ 31%, Toyota Auris e Peugeot 508 le più ricercato in questo segmento di mercato), ma l'età media dei veicoli venduti rimane alta, pari a 8,5 anni, a testimonianza che oggi l’auto si sostituisce più per necessità che per sfizio.

Alcuni dati statistici

I passaggi di proprietà aumentano in tutte le province e al primo posto per numerosità troviamo Genova (34.912, ma in rapporto alla popolazione il dato è il peggiore della regione con 481,5 passaggi ogni 10mila abitanti), seguita da Savona (13.656), Imperia (10.291) e La Spezia (9.975). Ma cosa accade sul fronte dei prezzi delle auto in offerta sul mercato in Liguria? Sempre nel 2017, il prezzo medio di vendita si attesta a circa 10.670 euro, un dato inferiore alla media nazionale pari a 12.170 euro. Per acquistare una vettura, tra le province “più care” troviamo al primo posto Imperia, con un prezzo medio di 11.580 euro, seguita da Savona con 10.875 euro e La Spezia con 10.810 euro. Nettamente più “economica” Genova con 9.400 euro di media.

(fonte Osservatorio di AutoScout24)