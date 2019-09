'Le mille donne che stanno cambiando l'Italia', tre sono genovesi

Ci sono anche tre genovesi fra le mille donne che stanno cambiando l'Italia secondo startupitalia.eu, sito che da qualche anno si occupa di stilare una lista delle donne da seguire nell'innovazione in Italia: fondatrici, manager, attiviste, ricercatrici che si distinguono per quello che fanno.

Le noste tre portacolori sono Maria Francesca Silva, responsabile parco scientifico tecnologico di Genova, Elisa Serafini, partner Talentgarden Genova ed Elisabetta Migone, co-fondatrice Talent Garden Genova.

Su 10.178 startup in Italia solo 1.364 sono a forte prevalenza femminile - ricorda startupitalia.eu -. Guida come sempre Milano con 198, seguita da Roma con 150 e poi via con Napoli, Salerno, Torino, Padova, Ancona, Palermo, Verona, Bologna e Treviso.