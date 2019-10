Edilizia, Spim mette in vendita 24 alloggi in città: l'80% è sotto i 100mila euro

Spim Genova mette in vendita 24 alloggi in città, per un totale di quasi 2mila metri quadrati e un valore complessivo di base di 1 milione e 900 mila euro.

A pochi giorni dopo l'atto preliminare di vendita del Palasport tramite la controllata Nuova Foce, la partecipata del Comune che si occupa del patrimonio immobiliare mette sul mercato appartamenti tra i 50 e i 100 metri quadri di metratura, più dell'80% con prezzi inferiori ai 100.000 euro: il più caro si trova a San Fruttuoso, a 197.000 euro, il resto è disseminato tra Sturla, le alture di Voltri, Sestri Ponente, Trasta e Borgoratti.

Gli interessati dovranno presentare in busta sigillata offerte segrete non inferiori al prezzo posto a base della procedura, e i sopralluoghi agli immobili avranno inizio dal prossimo 10 ottobre ( prenotazioni al n. 010/5577908), con termine visite giovedì 31 ottobre. La presentazione dell'offerta deve avvenire entro le 12 di mercoledì 6 novembre.

«La dimensione degli appartamenti è stata considerata ideale rispetto all'attuale richiesta di appartamenti che arriva soprattutto da single, giovani e piccoli nuclei familiari - ha detto Stefano Franciolini, amministratore delegato di Spim Genova - In questo modo Spim consolida l'impegno storico di mettere a disposizione appartamenti a prezzi contenuti per facilitare l'acquisto della prima casa».