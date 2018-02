Identità digitali, come attivare lo Spid in Camera di Commercio

La Camera di commercio di Genova ha attivato da oggi, giovedì 15 febbraio, il nuovo Punto Impresa Digitale (Pid), dove i possessori della Carta Nazionale dei Servizi (Cns), potranno attivare il proprio Spid (la cosìdetta identità digitale), con una procedura guidata di riconoscimento e in forma totalmente gratuita.

Lo Spid (Sistema Pubblico Identità Digitale) permette a cittadini e imprese di accedere ai servizi con un’identità digitale da qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, pc.

Grazie all'innovazione saranno a portata di clic servizi come l’anagrafe, il pagamento delle imposte e delle tasse, l’invio di domande di disoccupazione, o di iscrizione alla gestione separata, le pratiche Inail, la prenotazione di prestazioni sanitarie e il ritiro di referti medici, l’accesso ai certificati energetici, e ancora le iscrizioni scolastiche e le pratiche di impresa.

La svolta "smart" della Camera di Commercio segue quella del Comune che aveva avviato il servizio lo scorso aprile.

Attraverso un unico username e un’unica password, sarà possibile accedere a tutti i servizi online delle Pubbliche Amministrazioni e delle società private che in futuro decideranno di aderire al sistema.

Per attivare lo Spid, con l’assistenza dei promotori del Punto Impresa Digitale, basta recarsi presso il Pid camerale (in via Garibaldi 4, piano terra) dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì. Nel pomeriggio (14 – 18), i promotori forniscono assistenza per attivare lo Spid su richiesta.

È possibile prenotare un appuntamento pomeridiano via mail a pid@ge.camcom.it – o per telefono allo 010/2704262 – e recarsi muniti di documento d’identità, Cns e Smartphone. Chi non ha la Cns, può richiederla sempre in Camera di Commercio all’Ufficio dispositivi digitali.