Gino Sorbillo sbarca a Genova: nuova apertura per l'artista della pizza napoletana

Sbarca a Genova uno dei pizzaioli più famosi di Napoli e del mondo, Gino Sorbillo, artista della pizza napoletana noto anche per le sue apparizioni in televisione dall'edizione israeliana di Masterchef alla Prova del Cuoco su Raiuno passando per i Menù di Benedetta e altre produzioni italiane e internazionali. La pizzeria, come annunciato dallo stesso Sorbillo attraverso i propri canali social, aprirà in piazza della Vittoria nelle prossime settimane.

Genova si aggiunge così alla lista di città, italiane e internazionali, in cui Sorbillo ha aperto pizzerie negli ultimi anni: Napoli, Milano, Roma e New York.

La prima storica pizzeria napoletana venne aperta nel 1935 in via dei Tribunali nel centro storico della città partenopea dai nonni di Gino, Luigi Sorbillo e Carolina Esposito. I coniugi Sorbillo misero al mondo 21 figli, diventati poi, tutti pizzaioli. Il papà di Gino, Salvatore, è il diciannovesimo dei ventuno figli.