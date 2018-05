Spim vende un edificio commerciale in via Semini

Si è aperta oggi la procedura di vendita dell'immobile commerciale di proprietà di Spim in via Semini 12 a San Quirico. L'offerta comprende due interi piani e un'area di circa 100 metri quadrati, adiacente all'uscita sud del complesso.

Con questa operazione Spim mette in vendita circa 7.880 metri quadrati di superfici interne e circa 7.900 metri quadrati di superfici esterne. Con un prezzo base che sfiora i 4 milioni di euro. I sopralluoghi per coloro che saranno interessati cominceranno il 4 giugno e termineranno il 15 giugno. Le offerte dovranno pervenire a Spim entro le ore 12 del 27 giugno.

«Il mercato registra a Genova da circa un anno una buona ripresa di interesse per gli immobili ad uso commerciale e industriale - spiega Stefano Franciolini, amministratore delegato di Spim -. Dopo la conclusione di una serie di operazioni che hanno permesso di vendere uffici e magazzini in molte parti della città, con questa operazione ci concentriamo nuovamente sulla Valpolcevera, vero e proprio polo logistico e commerciale per la città».