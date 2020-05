Il Salone Nautico resta a Genova per i prossimi 10 anni

Il Salone Nautico resterà a Genova per altri 10 anni: la decisione è stata ufficializzata dall’intesa sottoscritta tra i Saloni Nautici, società operativa di Confindustria Nautica e Porto Antico con il coordinamento della Regione Liguria e del Comune di Genova.

«Genova riparte dalle sue eccellenze e progetta il futuro: per i prossimi 10 anni il Salone Nautico continuerà a svolgersi nella nostra Superba - è stato il commento del governatore Giovanni Toti - Una vetrina eccezionale per Genova e una grande opportunità di crescita per la Liguria che si conferma la regione italiana della nautica, anche in tempo di covid, grazie ai numeri straordinari del distretto di Spezia. Avanti Liguria».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Genova e il Salone Nautico hanno un legame indissolubile - ha aggiutno il sindaco di Genova Marco Bucci - vogliamo che questa rassegna resti uno dei fiori all’occhiello della città e che Genova lavori perché il Salone possa avere un valore aggiunto straordinario. Questo accordo permette una visione a lungo termine sui progetti da sviluppare. In questi ultimi anni è stato già fatto un salto di qualità che ora vogliamo consolidare».