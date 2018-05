Salone Nautico 2018, la presentazione a Tursi

Ieri è stata presentata nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi la 58a edizione del Salone Nautico di Genova organizzata da Ucina Confindustria Nautica, in programma dal 20 al 25 settembre prossimi. Sono intervenuti il sindaco, Marco Bucci, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, il presidente di Ucina Confindustria Nautica, Carla Demaria, e il presidente di Camera di Commercio, Paolo Odone.

«Benvenuti a casa. Benvenuti al Salone Nautico di Genova che, da 58 anni, è la casa di tutta la nautica da diporto - ha esordito Carla Demaria - evento che si evolve in un'ottica di consolidamento dell'identità di ogni segmento rappresentato, divenendo sempre più multispecialista, accogliente, in una parola: forte. Al 30 aprile scorso il 98% degli espositori 2017 ha confermato la presenza, con il 64% che chiede un aumento degli spazi espositivi. Sono 57 le nuove richieste di partecipazione, di cui 38 dall'estero».

Numeri importanti che si inseriscono in un contesto ancora una volta positivo, per il terzo anno consecutivo con una stima di crescita del +12%. «L'indagine condotta dall'Ufficio Studi di Ucina Confindustria Nautica sulle previsioni 2018 del mercato nautico ha visto il 69% delle aziende coinvolte dichiarare, sulla base del portafoglio ordini, una crescita del fatturato 2018. Il mercato interno continua a crescere, trainato anche dal settore del leasing che registra un +58% di stipulato nel 2017».

Il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha aperto gli interventi dichiarando: «Lo scorso Salone Nautico è stato un grande successo anche con gli eventi del fuori Salone. Ora alziamo l'asticella. La città di Genova può ancora crescere molto e arrivare a essere la prima, la più grande e la più bella del Mediterraneo».

Paolo Odone, Presidente Camera di Commercio di Genova, ha continuato: “Crederci ha fatto capire che volendo è possibile: Genova sta crescendo e crescerà. Sarà un Salone di grande successo che andrà di pari passo con la rinascita della città. Vogliamo che Genova diventi ancora più importante dal punto di vista aeroportuale e del turismo; tutte le iniziative come il Salone Nautico hanno questo obiettivo».

Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria: “Quest’anno al Salone Nautico c’è tutto un altro clima: oggi siamo in un mercato che ci fa guardare al futuro. Questo è un Salone che deve consolidare lo straordinario successo dell’anno scorso, rafforzando un rapporto di fiducia reciproca con la città nella costruzione di un progetto. Il grande lavoro svolto da UCINA Confindustria Nautica in collaborazione con le Istituzioni, fa sì che il sistema funzioni. La nautica è una delle sintesi di tutto ciò che ci rende famosi nel mondo e che rappresenta l’eccellenza degli italiani in questo settore».

Il Salone si presenta come manifestazione protagonista del mercato nautico internazionale e motore di sviluppo per il settore 360 giorni l'anno. «Da novembre 2017 ad aprile 2018 - ha sottolineato ancora Carla Demaria - abbiamo organizzato e partecipato a 7 eventi ogni mese in Italia e nel mondo, anche grazie al sostegno del Piano Made in Italy e al supporto di Mise e Ice Agenzia, che hanno premiato il Salone Nautico di Genova, la vetrina di settore più visitata del Mediterraneo».

Sull'edizione 2018, il direttore commerciale Alessandro Campagna conferma le «moltissime novità, sia in termini di prodotto, sia di brand. Il layout si presenta come quattro saloni in uno, secondo un processo frutto di un'analisi puntuale e dello sviluppo di precise identità di area per ogni singolo settore, con servizi dedicati a ogni target e la ricerca della massima espressione di rappresentatività».

Sull'evoluzione del layout e sulla valorizzazione dei percorsi espositivi è intervenuto inoltre l'architetto Paolo Brescia, autore, insieme al team dello studio Obr, del progetto “La Piazza del Vento”, inaugurato in occasione del 57° Salone Nautico e donato da Ucina Confindustria Nautica alla città di Genova. «Con il progetto del 58° Salone Nautico vogliamo estendere l'urbanità di Genova sul mare - ha dichiarato -. Stiamo immaginando una piazza sull'acqua che offra nuovi motivi di frequentazione e d'incontro, in cui avere il piacere di ritrovarsi in pubblico in occasione della visita. Un cambio di prospettiva del quartiere, attraverso la diga foranea che diventa un avamposto sul mare, un belvedere da cui disvelare un duplice punto di vista verso il mare e verso la città».