Saldi al via, bus navetta e parcheggi gratuiti

Sabato 7 luglio 2018 è la data di inizio dei saldi estivi, che dureranno 45 giorni. Per l'occasione sono previste varie iniziative, a cominciare dall'occupazione suolo gratuita per i commercianti in tutta la città in occasione di tutti i fine settimana dei saldi estivi per eventuali esposizioni di merce o similari in tutta la città (informazioni Direzione Sviluppo del Commercio 010 5573771, commercio@comune.genova.it, modulistica sul sito del Comune di Genova al seguente link: http://www.comune.genova.it/comunicazione-utilizzo-suolo-pubblico ).

Navetta per i saldi sabato 7 luglio

Per facilitare l'accesso al centro cittadino è stato chiesto e concesso, grazie alla collaborazione con Amt, un servizio di navetta tra piazzale Kennedy, identificata come posteggio di interscambio, e via Dante.

Parcheggi gratuiti

In occasione di sabato 14 luglio ci sarà la possibilità di parcheggiare gratuitamente nei parcheggi di GenovaParcheggi per facilitare il secondo weekend della vendita promozionale estiva.

Visite guidate gratuite

In occasione di questo sabato speciale si è deciso di organizzare alcuni tour guidati, gratuiti bilingue (italiano- francese e italiano-inglese) con partenza da Piazza De Ferrari, per radunare turisti e visitatori e condurli a conoscere le nostre meraviglie tra cui le botteghe storiche decentrando sempre più i flussi verso le diverse zone commerciali per uno “shopping da sabato” ancor più vantaggioso. Tra le iniziative anche, alle ore 17 in Palazzo Stella, il SATURA International Contest 2018, la terza edizione del Concorso Internazionale d’Arte Contemporanea con 132 artisti in mostra selezionati a cura di Mario Napoli.

Saldi e settant'anni di Costa Crociere

Per la stessa giornata di inizio saldi a Genova si terranno anche i festeggiamenti per i settant’anni della Costa Crociere con lo scivolo più grande del mondo a disposizione per il divertimento di cittadini e visitatori in via XX Settembre. Tale concomitanza ha favorito la nascita di una fattiva collaborazione tra Costa Crociere e l’Assessore al Turismo e Commercio del Comune di Genova, Paola Bordilli e le Associazioni di categoria Commercio Ascom Confcommercio e Confesercenti, che assieme hanno sviluppato molteplici attività per promuovere in questa giornata lo “Shopping sotto Casa”.

Questo è infatti il messaggio che accompagnerà tutta la compagna di comunicazione prodotta da Costa in occasione dell’evento del 7 luglio, attraverso centinai di spot radiofonici inerenti le vendite promozionali nell’intera città di Genova, attraverso l’installazione in tutte le delegazioni cittadine di 25 Totem sull’acquisto sotto casa nel periodo dei saldi e attraverso l’apposizione di migliaia di locandine nei negozi. Inoltre, moltissimi negozi del centro città resteranno aperti oltre l'orario consueto in occasione dell'evento di Costa. In via XX Settembre, più di 90 negozi resteranno aperti fino alle ore 22.