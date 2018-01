Saldi al via, 150 euro la spesa media prevista

Venerdì 5 gennaio cominceranno in Liguria i saldi invernali, che andranno avanti fino a domenica 18 febbraio 2018. Un mese e mezzo di vendite a prezzi ribassati durante il quale i commercianti devono esporre i prezzi praticati prima della vendita di liquidazione, i prezzi che si intendono praticare durante la vendita e il ribasso espresso in percentuale. Su ogni prodotto deve essere indicato in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Oltre a questo, deve essere evidente in modo chiaro la separazione delle merci in saldo da quelle vendute alle condizioni ordinarie.

Le previsioni di Confesercenti

Secondo le previsioni di Confesercenti l'adesione di negozianti e consumatori sarà elevata con circa 280mila attività commerciali che praticheranno subito sconti del 30-40%. Interesse top anche tra i clienti: circa un italiano su due (47%) ha già deciso che approfitterà dell’occasione per fare almeno un acquisto, valutando di investire, mediamente, 150 euro a persona. Dei restanti un buon 41% valuterà comunque le occasioni di risparmio prima di decidere se acquistare o meno. Tra i prodotti più ricercati, sempre secondo Confesrcenti, ci saranno scarpe, prodotti di maglieria e pantaloni, ma anche prodotti tessili e per la casa.