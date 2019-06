Saldi estivi al via anche in Liguria: ecco quando, e quanto dureranno

Tutto pronto nei negozi per la partenza dei saldi estivi: la “maratona” dello shopping scontato inizierà sabato 6 luglio in gran parte delle regioni italiane, Liguria compresa, e avrà durata variabile a seconda delle amministrazioni.

Nella nostra regione, gli sconti proseguiranno sino al 19 agosto: un mese e mezzo di shopping con cui i commercianti sperano di rifarsi dopo mesi in cui le vendite, soprattutto a Genova, non hanno dato i risultati sperati.

Come spesso accade, poi, in numerosi negozi - catene di abbigliamento in primis - i saldi sono già iniziati, pur senza l’ufficialità e senza la dicitura “saldi”: si tratta di vendite promozionali che spesso vengono fatte per anticipare il saldo vero e proprio, e che in passato non ha mancato di suscitare polemiche soprattutto tra i titolari dei negozi di quartiere.