Rivarolo, nuovo punto vendita nell'ex Mercatone Uno: apre Risparmio Casa

Dopo Globo, un’altra attività arriva a occupare nuovamente gli spazi dell’ex Mercatone Uno, a Rivarolo, assorbendo parte dei dipendenti rimasti senza lavoro dopo la chiusura del maggio 2018.

Mercoledì mattina in via Rivarolo ha infatti aperto un nuovo punto vendita (il secondo dopo quello di via Emilia, a Molassana) della catena Risparmio Casa, proprio accanto a Globo. Proprietaria dell’edificio è Cosmo, cui fa capo proprio il marco Globo, che dopo averlo rilevato aveva acconsentito ad assumere 24 dipendenti di Mercatone Uno rimasti a casa.

Il nuovo punto vendita Risparmio Casa ha dato lavoro con contratto a tempo indeterminato a 15 dei 16 dipendenti che restavano da riassorbire, cui si aggiungono altre 15 persone a tempo determinato.

Al taglio del nastro dell’attività erano presenti il vicesindaco Stefano Balleari e il governatore ligure, Giovanni Toti: «Questo è il secondo punto vendita genovese di “Risparmio casa”, un’importante realtà italiana. Il nuovo punto vendita occuperà 30 dipendenti. Un’ottima opportunità per il quartiere di Rivarolo e per la città», ha detto Balleari, mentre Toti ha sottolineato che «un’attività che apre a Genova è un grande traguardo, qui in Valpolcevera ancora di più».

«Oggi inauguriamo Risparmio Casa, dove lavoreranno una trentina di persone, alcune delle quali avevano perso il posto di lavoro in un fallimento e che ora possono guardare più serenamente al futuro - ha concluso il governatore ligure . Un’altra realtà che ha voluto credere e investire nella nostra città, creando ricchezza, occupazione e concorrenza che aiuterà a rendere più competitivi i prezzi di Genova e lasciare qualche soldo in più nelle tasche dei cittadini quando fanno la spesa».