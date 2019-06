La proposta: un megastore dedicato al benessere negli ex spazi di Rinascente

Gli spazi occupati dalla Rinascente, chiusi ormai da 7 mesi, potrebbero riaprire grazie a un investitore tedesco: è indiscrezione delle ultime ore che l’azienda Dm, specializzata in commercio di prodotti per l’igiene, la salute e il benessere, sia intenzionata a investire nel palazzo di largo XII Ottobre di proprietà di Carige lasciato libero lo scorso novembre.

Dm avrebbe intenzione di aprire tre punti vendita in città, uno dei quali - il principale - dovrà avere una superficie tra gli 800 e i mille metri quadrati, mentre gli altri due tra i 300 e i 500 metri, spazi da ricercare sempre in centro.

Il piano dell'azienda prevede non meno di 50 assunzioni: a oggi Dm è presente in 13 paesi, e ha 3500 punti vendita e 61 mila addetti.

«Abbiamo avviato un piano condiviso con la banca - ha detto in proposito l’assessore comunale allo Sviluppo Economico, Giancarlo Vinacci - Per l'immobile che ospitava la Rinascente so che hanno un piano in stato avanzato per riallocare gli spazi a diverse aziende che è completato al 50%».