Addio alla Rinascente, chiusura definitiva dopo 58 anni

È arrivato il giorno di tirare giù la saracinesca, per sempre dopo 58 anni, al grande magazzino Rinascente in centro. Questa sera alle 19 davanti all'entrata principale, i sindacati hanno organizzato un presidio per fare in modo che questa ennesima chiusura non passi inosservata. Dall'annuncio dell'amministratore delegato, circa un anno fa, a oggi sono 14 i lavoratori che hanno accettato il trasferimento, mentre altri 4 hanno dato le dimissioni.

Restano una quarantina di dipendenti, che da domani sono senza lavoro, nonostante i dialoghi per cercare di trovare una soluzione: possibili acquirenti sembravano esserci, ma alla fine nessuno se l'è sentita di andare fino in fondo e insediarsi nello stabile, di proprietà di Banca Carige.

Nelle ultime settimane la Rinascente ha effettuato una vendita promozionale e i locali sono ormai quasi vuoti. Domani si provvederà a togliere le ultime cose, poi chissà. Per la città un altro fatto negativo che si va ad aggiungere alla lunga lista di questo 2018.