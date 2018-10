Parcheggi e miglioramento del territorio, 600mila euro dalla Regione

In arrivo oltre 600mila euro per la realizzazione di parcheggi e interventi di miglioramento del territorio in 16 Comuni liguri. Sono stati stanziati venerdì 12 ottobre 2018 dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone.

I progetti finanziati riguardano interventi nei Comuni di Serra Riccò, Rossiglione, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Cogorno, Carasco, Torriglia e Recco in provincia di Genova, Vallecrosia, Ceriana e Dolcedo in provincia di Imperia, Calice Ligure e Cosseria nel savonese e infine, Portovenere, Brugnato e Riccò del Golfo nello spezzino.

Gli interventi prevedono la realizzazione di parcheggi e la riqualificazione di aree di particolare interesse. Il limite massimo del contributo assegnabile è pari a 60.000 euro e il tetto massimo del contributo regionale potrà essere compreso entro il 60% del costo totale dell’opera, con un relativo cofinanziamento a carico del Comune beneficiario non inferiore al 40%.

«Si tratta di risorse importanti che abbiamo individuato - ha spiegato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone - andando incontro alle esigenze provenienti dai Comuni e riguardanti anche piccoli interventi che contribuiscono a mantenere un presidio sul territorio».