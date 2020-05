Coronavirus e cassa integrazione, la Regione: «Inviate all’Inps oltre 11mila domande»

Sono oltre 11mila le domande per la cassa integrazione che la Regione Liguria ha inviato all’Inps dall’inizio dell’emergenza coronavirus. I dati sono stati diffusi dalla Regione stessa, che ha annunciato che su 11.473 domande ne sono state autorizzate 6340, e dunque oltre la metà.

La totalità delle ore trasmesse da Regione a Inps sono 1.870.126, relative a 26.427 lavoratori di 12.200 aziende, per un totale di oltre 15 milioni di euro (15.148.020,60). Soltanto lunedì la Regione ha trasmesso all’Inps 4907 ore relative a 71 lavoratori di 35 aziende, per un totale di 39.746,70 euro: «Decretazione e trasmissione non si sono mai fermate, neanche nelle giornate di sabato e domenica», sottolineano dalla Regione, rispondendo alle polemiche sulle domande inviate in ritardo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Si tratta di una delle migliori percentuali tra le regioni - ha spiegato l'assessore al Lavoro, Gianni Berrino - l'ottima performance è dovuta alla scelta di mandare all'Inps solo le pratiche già rendicontate dalle aziende, risparmiando all'istituto il passaggio di verifica».