La rampa che porta dalla Guido Rossa a Genova Aeroporto sarà ampliata

La rampa di accesso che dalla strada a mare Guido Rossa porta al casello autostradale d Genova Aeroporto sarà ampliata. Lo comunica Sviluppo Genova, che ha ricevuto l’incarico da Autostrade per l’Italia di curare la progettazione definitiva ed esecutiva

Attualmente, come noto, la rampa di accesso che dalla Guido Rossa conduce allo svincolo autostradale (il “Lotto 10”, realizzato da Sviluppo Genova), pur essendo stata già progettata per accogliere due corsie, si restringe progressivamente per raccordarsi al preesistente asse viario ad una corsia diretto al casello, di competenza autostradale.

L’intervento oggetto della nuova progettazione consiste quindi nell’insieme di opere necessarie ad ampliare le strutture della tratta di competenza di Autostrade per l’Italia, in modo tale che, al termine dei lavori, il flusso veicolare proveniente dalla Guido Rossa possa procedere ininterrottamente a due corsie sino alla barriera autostradale di Genova Aeroporto.