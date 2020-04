Il Triangolo industriale ora punta sul turismo

Le città facenti parte del primo triangolo industriale italiano tornano a fare squadra, perlomeno per quanto riguarda il turismo. I Comuni di Genova, Milano e Torino hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa per intensificare i loro rapporti istituzionali attraverso la partecipazione comune a progetti legati allo sviluppo economico e turistico, alle attività culturali e alla promozione turistica congiunta, con particolare riferimento ai temi della cultura, dei grandi eventi, delle manifestazioni sportive, del design, della moda, dell'enogastronomia, dell'artigianato e del marketing territoriale sia sul territorio nazionale che su importanti mercati internazionali di reciproco interesse.

L'obiettivo delle tre città è quello di promuovere a livello nazionale e internazionale le rispettive destinazioni turistiche, intensificare sinergie e operatività e pianificare iniziative congiunte di sviluppo e promozione dell'offerta turistica, con lo scopo di incrementare i flussi turistici nazionali e internazionali, mettendo a sistema azioni finalizzate a integrare le capacità attrattive dei rispettivi territori.

«Questo accordo di collaborazione - dichiarano gli assessori al Turismo Laura Gaggero (Genova), Roberta Guaineri (Milano) e Alberto Sacco (Torino) - è un passo importante per affrontare la grave crisi in cui versa tutto il comparto turistico a causa delle misure istituite per contrastare la pandemia Covid-19. Agiremo insieme per promuovere un turismo di prossimità, valorizzando il lavoro, la professionalità e le competenze di tutti i soggetti della filiera, a partire da guide e accompagnatori turistici. Per veicolare la conoscenza, la specificità e le eccellenze dei nostri territori in ambito nazionale e sovranazionale organizzeremo educational tour con operatori del settore turistico, press trip con giornalisti, influencer e opinion leader, incontri e scambi di esperienze tra operatori turistici, iniziative di co-marketing e realizzazione di materiali promozionali congiunti».