Principe, inaugurato il nuovo albergo "econochic" di origini francesi

Un’altra catena alberghiera decide di investire nel capoluogo ligure: nelle scorse settimane in piazza Acquaverde, a Principe, è stato inaugurato un nuovo hotel di B&B Hotel, network di origine francese del segmento low-cost che conta su 30 strutture in Italia e oltre 400 in tutto il mondo.

La società ha acquistato i locali in precedenza occupati dall’albergo Aquila & Reale, chiuso nel 2014, ristrutturando spazi che per anni sono rimasti abbandonati a loro stessi. Il nuovo hotel arriva dunque a riempire un vuoto che, nella zona della stazione ferroviaria e della turistica e sempre affollata via Balbi, spiccava anche a causa delle condizioni di degrado della struttura.

Il nuovo B&B Hotels di Genova conta su 108 camere con prezzi che partono da 46 euro e servizio di prima colazione, oltre che su una reception e un B&B shop aperti 24 ore su 24, tutti i giorni, per andare incontro alle esigenze degli ospiti: «L’apertura del nostro primo hotel nel capoluogo ligure rappresenta un’importante sfida per B&B Hotels, in una piazza come quella di Genova altamente competitiva per il mercato dell’ospitalità - è stato il commento di Jean Claude Ghiotti, presidente di B&B Hotels Italia - Confidiamo che il B&B Hotels Genova, grazie alla sua posizione strategica e alla sua offerta econochic, possa diventare presto un punto di riferimento per i viaggiatori che tutto l’anno visitano questa affascinante città marittima, ricca di storia, angoli suggestivi e tesori nascosti tra montagna e mare».

I dati sul turismo in Liguria, d’altronde, sono incoraggianti: stando ai dati raccolti dall’Osservatorio della Regione, nel 2017 nella nostra regione si sono registrate 15 milioni e 551mila presenze, circa mezzo milione in più rispetto al 2016. A Genova, in particolare, i turisti sono aumentati del 3,21%, per un totale di circa 4,1 milioni di presenze.