Affitti stellari per le ville liguri: a Portofino anche oltre 15mila euro a settimana

Sono disposti a pagare anche 60.000 euro per un mese di vacanza gli high spender della riviera ligure, ma oltre all’imprescindibile piscina esterna, sono ormai fondamentali il posto barca, il personale di servizio disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 (compreso uno chef), nonché l’accesso diretto al mare. È quanto rilevato dalla rete di agenzie Santandrea Luxury Houses, divisione del Gruppo Gabetti specializzata nella compravendita e nell’affitto di residenze di pregio, anche in medium e short rent.

“In questo periodo stiamo riscontrando nuovo fermento nel mercato delle seconde case – dichiara Fabio Guglielmi, Consigliere Delegato Gabetti Agency –. Per quanto riguarda la locazione, è sicuramente dovuto al fatto che chi solitamente preferiva una vacanza all’estero, quest’anno ha invece scelto di rimanere in Italia, optando per mete quali la Liguria, in grado di garantire soluzioni e contesto di alto profilo. Per la compravendita perché, a seguito dell’emergenza Covid, si è riscoperto il piacere di fruire di una seconda casa propria”.

Le località top per la clientela di lusso sono Portofino e Santa Margherita Ligure, seguono Zoagli e Camogli. Per quanto riguarda le richieste in locazione per il periodo estivo, il cliente tipo quest’anno proviene per il 70% dalla Lombardia, mentre il resto dal Piemonte e, in parte, dall’Emilia Romagna, in particolare dalle province di Parma e Piacenza. Oltre all’appeal delle zone centrali, si riscoprono anche zone più esterne con ampi spazi all’aperto, piscine o jacuzzi con vista panoramica.

“Quest’anno, come non mai, la richiesta di ville da affittare è altissima e la crescente domanda ha portato a mantenere i canoni su parametri molto elevati. Per fare un esempio, nel mese di giugno, come Santandrea Short Rent abbiamo affittato a Santa Margherita una villa con piscina, vista panoramica, vasca idromassaggio, giardino di 1.500 metri quadrati a 10.000 euro a settimana”, spiega Emiliano Di Bartolo, Amministratore Delegato di Gabetti Short Rent. Guardando ai canoni settimanali, il top si registra a Portofino: qui le ville con piscina sono estremamente richieste in locazione a fronte di una esiguità di offerta. I valori delle locazioni in alta stagione sono molto elevati (mediamente siamo anche oltre i 15.000 euro a settimana) perché “nel pacchetto” sono generalmente inclusi i servizi per offrire il massimo comfort (personale di servizio, chef, barca ormeggiata). Per gli appartamenti si è invece intorno ai 3-4.000 euro a settimana. A Santa Margherita, sempre per ville con piscina, i canoni settimanali sono intorno ai 10.000 euro a settimana, mentre per gli appartamenti siamo circa a 1.500-2000 euro a settimana.

Per quanto concerne il mercato degli appartamenti, le dotazioni più richieste, sia per la vendita sia per la locazione, sono il posto auto (sotto l’appartamento), la comodità ai negozi e ai servizi, la vicinanza alle spiagge attrezzate e, come sempre, si predilige l’appartamento con vista mare. Importante la dotazione di collegamento wifi, per agevolare attività di smart working. La tipologia di appartamento più richiesto per l’affitto è quella che offre tra i 4 e i 6 posti letto, con le 2 camere più il divano in soggiorno. Anche per quanto riguarda la vendita, occorre sottolineare il ritorno di un interesse soprattutto da parte dei liguri stessi. La situazione attuale ha riportato l’attenzione al mattone in generale come fonte d’investimento, riavvicinando anche il ligure al mercato della seconda casa al mare, soprattutto per appartamenti semi centrali. In questo contesto le quotazioni rimangono elevate in particolare per Portofino dove per un appartamento di 100 metri quadrati, fronte mare, la richiesta si avvicina a 19.000 euro al metro quadrato. Quotazioni lievemente inferiori per Santa Margherita Ligure, dove per un attico in Centro la richiesta è di 16.500 euro al metro quadrato.