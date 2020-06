Poco lavoro, chiuso il porto di Pra'-Voltri

Domenica 31 maggio 2020, per la prima volta nella sua storia, il terminal Psa di Genova è rimasto chiuso a causa di 'significativa contrazione dei volumi'.

"Nella giornata di domenica 31 maggio 2020 non è prevista alcuna attività operativa in nessun ciclo all’interno del terminal; conseguentemente il terminal non opera ad eccezione del solo personale di vigilanza", si legge nella comunicazione inviata dall'azienda ai sindacati.

La giornata è stata scalata ai lavoratori come ferie, come previsto dalle norme emanate nell'ambito dell'emergenza coronavirus.