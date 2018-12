Portofino: venduto l'hotel Splendido

Il colosso francese Lvmh ha acquisito il gruppo Belmond. Lvmh ha comperato per 2,6 mld di dollari, con una operazione per cash, un attore strategico dell'hotellerie che è proprietario tra l'altro del Cipriani di Venezia, dello Splendido di Portofino, ma anche del Timeo e del Villa Sant'Andrea di Taormina (solo per citare quelli su suolo italiano).

«Lvmh va a differenziare il proprio portafoglio di asset con l'ingresso nel settore degli hotel con una operazione mirata alla differenziazione dei ricavi, sempre rimanendo però nel settore del lusso. Queste sono classiche operazioni strategiche che da un certo punto di vista sono positive perché mostrano come ci siano ancora poli attrattivi, nonostante da qualche mese, se si guarda ai mercati finanziari, si assiste a discese importanti sulle aspettative di cali degli utili e comunque di un ciclo economico che sembra essere ormai in affanno». Lo rileva Vincenzo Longo, market strategist di Ig, che fa notare come le difficoltà abbiano «già colpito - dice all'Adnkronos - il settore auto, mentre il settore del lusso rimane ancora immune e ne risentirà soltanto nel momento in cui si passerà davvero alla fase di contrazione».