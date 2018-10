Turismo, Genova miglior porto d'Italia per le crociere

Una piccola, grande soddisfazione per la città in un periodo in cui tanta è la preoccupazione per le conseguenze che il crollo del ponte Morandi ha avuto, sta avendo e avrà sull’economia: nel corso della cena annuale dell’Associazione Internazionale delle Compagnie di Crociera, Genova ha ricevuto per il secondo anno di fila il premio come miglior porto italiano e come migliore destinazione italiana.

Il riconoscimento è stato consegnato giovedì a Trieste, a ritirarlo il vicesindaco Stefano Balleari, che ha nome dell’amministrazione ha accettato la speciale targa come Best Cruise Destination in Italy del 2018. Il premio come Best Port Services Provider è stato assegnato a Stazioni Marittime di Genova.

Secondo il rapporto Italian Cruise Watch di Risposte Turismo presentato a Trieste, la Liguria è la prima regione d'Italia per numero di passeggeri movimentati, con oltre 3 milioni di imbarchi, sbarchi e transiti attesi nei 9 scali crocieristici attivi sul territorio.

Genova è il terzo scalo crocieristico del Paese (1,35 milioni, +32,1% sulle previsioni di chiusura 2018), Savona al quinto posto (885 mila, -1,3% sulle previsioni di chiusura 2018), La Spezia al settimo (700 mila, +48,9% sulle previsioni di chiusura 2018). E grazie agli investimenti di Msc e al ritorno di Costa Crociere, il capoluogo ligure potrebbe battere ogni record: attese nello scalo la Msc Bellissima e la Msc Grandiosa, così come i giganti dei mari dall’inconfondibile comignolo giallo.