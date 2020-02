Piaggio Aero, aperto il bando internazionale per la vendita

Aperto il bando internazionale per la cessione dei complessi aziendali di Piaggio Aero Industries e della controllata Piaggio Aviation, le due società attualmente in amministrazione straordinaria che operano sotto il marchio di Piaggio Aerospace.

La gara resterà aperta sino al 3 aprile prossimo: «Finalmente il Ministero dello Sviluppo economico ha autorizzato la procedura di vendita - ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Andrea Benvenuti - Bene la sottolineatura dell’avvocato e commissario Nicastro circa la necessità di vendere il complesso nella sua interezza ed evitare dunque i paventati spacchettamenti, che non farebbero altro che disperdere il potenziale dell’azienda. Ci auguriamo che da parte del Governo venga adottata la massima cautela sui possibili scenari futuri, per scongiurare l’ipotesi che questa eccellenza italiana diventi l’ennesima dismissione e perdita di competenza della nostra nazione».

Piaggio Aerospace si presenta ai potenziali compratori con un portafoglio ordini in esecuzione pari a 450 milioni di euro, cui si aggiungeranno a breve ulteriori accordi per 450 milioni, portando così il totale del portafoglio ordini a 900 milioni di euro.

«Questo è solo il primo passo - ha aggiunto Benvenuti - Il Mise, con la certificazione della Corte dei Conti, deve sbloccare quanto prima i contratti per il refitting di diciannove velivoli P180 e l’acquisto di altri nove che garantirebbero l’avvio dell’attività in LaerH, fornitore di Piaggio, e quindi il reintegro programmato dei lavoratori, ad oggi cassa integrazione, e su cui ha gravato in passato il processo di esternalizzazione dell’attività e una pesante cassa integrazione per l’intero periodo commissariale».