Palma Calzature dice addio a Via XX Settembre: «Spese troppo alte»

Si abbassa un’altra saracinesca tutta genovese in via XX Settembre, strada dello shopping cittadino: ancora pochi giorni e Palma, storico negozio di calzature che sorge all’angolo con via Colombo, chiuderà i battenti per lasciare spazio a una nuova catena di abbigliamento romana.

«Dopo 25 anni di attività siamo costretti a chiudere - conferma con un sorriso agrodolce Laura Massarenti, che con il marito Agostino Caneva gestisce il punto vendita - Le spese sono altissime, l’affitto mensile è ormai difficile da sostenere, ed è arrivato il momento di tirare i remi in barca. Ho ceduto a un nuovo offerente».

A confermare la chiusura definitiva c’è il cartello posizionato sopra l’insegna, molto conosciuta in città, e gli sconti che urlano "liquidazione totlae" dalle quattro vetrine del negozio. All’interno le 7 dipendenti si avvicendano per servire i clienti attirati dalle promozioni, la tristezza che trapela dai sorrisi e dalle battute che lanciano alla titolare, che dal canto suo assicura, con un pizzico di ironia e un po’ di rassegnazione: «Non hanno intenzione di fare alcun picchetto di protesta, giuro. Siamo tutti molto tristi di dover dire addio a questo negozio, ma era arrivato il momento».

Il marchio resterà comunque in attività all’Annunziata e in via San Luca, dove sorgono gli altri due punti vendita e dove le spese non sono così alte quanto quelle di via XX Settembre. Si tratta dell’ennesimo negozio genovese che chiude i battenti nella via dello shopping cittadino: a luglio era stato il turno di Moda Italo, aperto nel 1984, e prima ancora era toccato alla storica merceria Mary Rosa.