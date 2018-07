Cercasi sviluppatori web

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Sorriso e Salute srl società operante nel settore sanitario integrativo, ricerca e seleziona giovani ambosessi purchè esperti nella realizzazione di siti web e piattaforme digitali per la propria gestione interna. Si prendono anche in considerazione studenti in informatica e candidature part time.

Si prega di astenersi se non in possesso dei requisiti richiesti. Inviare dettagliato C.V. a: amministrazione@sorrisoesalute.eu