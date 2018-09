Creacasa Gruppo Credem cerca 100 consulenti finanziari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Meritocracy, agenzia di recruitment digitale, cerca 100 giovani Consulenti Finanziari in tutta Italia per la nuova rete di Creacasa, Gruppo Credem, società del gruppo bancario Credito Emiliano – Credem specializzata nei finanziamenti per le famiglie e nei prodotti assicurativi legati all'acquisto, ristrutturazione e gestione della casa. La campagna dal titolo “Creailfuturo” ha l’obiettivo di assumere 100 persone sul territorio nazionale in particolare in sei regioni, tra cui la Liguria - Genova.

L'idea dietro a questa collaborazione nasce dall'esigenza di Crecasa di costruire una rete formata da giovani professionisti, laureati o diplomati dai 20 ai 32 anni, che abbiano voglia di intraprendere una carriera soddisfacente. I nuovi consulenti verranno inseriti in un percorso lavorativo in cui avranno constante supporto dalle figure professionali più esperte in rete e dagli uffici centrali fino al raggiungimento della piena autonomia ed indipendenza professionale. I dettagli dell’incarico Le persone che Meritocracy cerca per Creacasa avranno il compito di gestire la relazione e la trattativa con i clienti, curare la richiesta di finanziamento sino al suo perfezionamento, operando in modo sinergico con l’intera organizzazione.

Si occuperanno inoltre di fornire consulenza finanziaria specializzata per realizzare i sogni dei clienti. Creacasa offrirà un supporto costante ai consulenti, che pur lavorando in autonomia faranno parte della famiglia Credem. Verrà fornita ai giovani un corso formativo gratuito e costante supporto nell’apertura della Partita Iva. Inoltre i consulenti avranno sempre il supporto di una figura senior, chiamato “Tutor”, accesso al piano welfare aziendale e formazione continua. Gli interessanti possono candidarsi qui: https://meritocracy.is/it/creacasa-srl/consulente-creacasa-liguria-76505?utm_source=genovatoday&utm_medium=referral&utm_campaign=cc_liguria