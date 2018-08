Polizia municipale: concorso per l'assunzione di agenti a tempo indeterminato

Il Comune di Genova ha indetto un nuovo concorso per agente di Polizia municipale. Martedì 28 agosto è uscito il bando per l'assunzione di 40 agenti, contestualmente all'attivazione della relativa procedura di mobilità. L'obiettivo, oltre all'assunzione a tempo indeterminato dei 40 agenti entro dicembre, è anche quello di creare una graduatoria per eventuali ulteriori assunzioni.

Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente online, mediante apposita piattaforma telematica https://questionari.comune.genova.it/index.php/164272?lang=it. Per la presentazione della domanda c'è tempo fino alle ore 24 del 27 settembre. I requisiti per la partecipare al concorso sono il possesso del diploma di scuola superiore e le patenti A e B.

Tutti i dettagli al seguente link: http://www.comune.genova.it/content/concorso-pubblico-n40-agenti-polizia-municipale-cat-c-posizione-economica-c1.

Il concorso consisterà nelle seguenti prove: una prova preselettiva, una prova di efficienza fisica e le prove d'esame (orale e scritto).

Le prove di esame saranno precedute da una preselezione la cui correzione sarà affidata a una Società specializzata in selezione del personale e gestita con l'ausilio di sistemi di elaborazione elettronica dei dati. La preselezione consisterà in un questionario a risposta multipla avente a oggetto le materie indicate come programma delle prove (scritte e orali). I criteri di valutazione saranno preventivamente stabiliti dalla Commissione esaminatrice. Tra coloro che avranno sostenuto la preselezione, saranno ammessi a partecipare alla prova di efficienza fisica i 400 candidati, che avranno ottenuto il miglior punteggio.